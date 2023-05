Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zvonurile au spus ca cei doi ar avea o relație, Catalin Cazacu a spus lucrurilor pe nume! Prezentatorul TV a dezvaluit ce legatura are cu Denise Rifai și ce se intampla, de fapt, intre cei doi. Așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, Catalin Cazacu a fost mai sincer ca niciodata, in exclusivitate…

- Iasmina Halas a fost inșelata chiar inainte de nunta. Blondina și fostul iubit planuiau sa se casatoreasca și chiar se gandeau sa iși mareasca familia in perioada urmatoare. Ei bine, lucrurile nu au stat așa, caci barbatul s-a intors la fosta partenera, alaturi de care are un copil.

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…

- Andreea Popescu a oferit primele declarații dupa ce a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro despre naștere, dar și despre bebelușul sau, Alexie. Soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa nasca prin cezariana, de urgența, azi noapte.

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au aflat, astazi, intr-o noua infațișare la procesul in care sunt implicate. Blondina din showbiz-ul romanesc a dat-o in judecata pentru defaimare pe fosta spoite a lui Gabi Badalau și ii cere acesteia daune uriașe. In exclusivitate pentru Antena Stars, cele…

- „Razboiul” dintre Bia Khalifa și Fulgy continua, dar de aceasta data, neințelegerile s-au mutat la poliție, dupa ce blondina susține ca a primit amenințari din partea fiului Clejanilor. Imediat dupa ce a ieșit din secția, Bia Khalifa a vorbit despre scandalul dintre ea și fostul iubit.

- Daca in urma cu o luna era ceruta de soție, la scurt timp Iasmina Halas și iubitul ei au decis sa se desparta. Cu toate ca nu e pentru prima data cand se separa, de aceasta data relația s-ar fi terminat definitiv, dupa cum ne-a spus chiar vedeta. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Iasmina Halas face…

- Dupa ce saptamana trecuta anunțau desparțirea, acum lucrurile par a fi intrat pe fagașul normal, asta pentru ca Yoannes și Narcisa Moisa s-au impacat. Aceștia au decis sa-și mai dea o șansa in iubire, iar Yoannes spune și cum s-a intamplat.