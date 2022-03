Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Moștenescu a oferit o prima reacție, dupa ce s-a zvonit ca a murit. Imaginile au devenit virale intr-un timp scurt pe rețelele de socializare, iar in exclusivitate pentru Antena Stars, actorul a facut lumina in acest caz. Ce a facut acesta pentru a asigura pe toata lumea ca este in viața.

- Bia Khalifa și-a surprins comunitatea de admiratori de pe Instagram dupa ce a aparut alaturi de alt barbat, in timp ce se credea ca acesta are o relație cu rapperul Tudor Sisu. Cum s-a fotografiat fosta concurenta de la iUmor.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au format un cuplu ani de zile. Dupa desparțire, cei doi au ramas prieteni, mai ales ca sunt și colegi in diferite proiecte de televiziune. Cristina a aflat ca Vlad are o noua iubita, pe Oana Moșneagu, și a reacționat. Chiar Vlad Gherman i-a spus Cristinei ca se iubește…

- In ultima vreme au aparut mai multe zvonuri despre faptul ca Bogdan Mocanu ar fi murit intr-un accident de mașina. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a oferit o prima reacție și a marturisit cat de afectat a fost de știrile false care au circulat in mediul online.

- Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a facut declarații interesante despre perioada in care și-a cunoscut fostul soț. Aceștia au impreuna o fata, pe Nidia și deși sunt divorțați de mai mulți ani, au o relație buna. ,,L-am cunost cand eram foarte tanara. Eram doar un copil,…

- Carmen Tanase nu vorbește foarte des despre cei care i-au dat viața, insa astazi, de Craciun, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, celebra actrița și-a deschis sufletul și a oferit detalii neștiute pana acum despre relația unica și speciala pe care a avut-o cu tatal ei.