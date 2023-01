Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa iși dorește sa se așeze la casa ei. Vedeta are planuri mari anul acesta și se gandește la o casatorie cu partenerul ei. Locația visata este una exotica și nu iși dorește ca evenimentul sa aiba loc pe meleagurile natale.

- Ramona Badescu a spus ce planuri are pentru anul acesta și ca iși dorește sa se intoarca pe scena. Actrița are un program foarte incarcat, insa vrea sa continue sa faca ceea ce ii place. Vedeta a anunțat ca iși dorește sa se intoarca la munca. Ramona Badescu, in varsta de 54 de ani, are o cariera de…

- Razvan Simion a fost ocupat de aceste Sarbatori. Prezentatorul de la Neatza, de la Antena 1, a cerut-o in casatorie pe Daliana Raducan. Cei doi au publicat imagini pe rețelele sociale, in care se observa ca frumoasa arhitecta a raspuns „Da” cererii in casatorie. Vedeta de la matinal a postat un video…

- Theo Rose are toate motivele sa radieze de fericire! Indragita cantareața nu numai ca este insarcinata cu Anghel Damian, barbatul care i-a pus inima pe jar, ci are și planuri de casatorie. Artista a facut declarații emoționante despre partenerul ei. Iata ce a spus despre casatorie.

- Iulia Albu și Mihai Alexandru sau Mike, cum e cunoscut publicului larg, sunt impreuna de aproximativ șase ani de zile. O lunga perioada de timp nu s-au afișat impreuna, insa de ceva vreme vedeta nu se mai ferește sa apara cu iubitul sau sa vorbeasca despre relația lor. Acum, intr-un interviu pentru…

- Cu ocazia lansarii documentarului sau la Apple Tv+, Selena Gomez explica, in numarul din 3 noiembrie al revistei Rolling Stone, de ce nu va putea niciodata sa aduca pe lume un copil. Selena Gomez trebuie sa faca fața bipolaritații. Pentru a invinge aceasta boala, ea face un tratament dificil care are…

- Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie in aceasta dimineața și a povestit cum s-a intamplat totul. Alex Dobrescu nu i-a oferit inca inelul de logodna.In aceasta dimineața, Cristina Cioran a avut parte de o surpriza impresionanta din partea tatalui fetiței sale. Alex Dobrescu a cerut-o in casatorie…