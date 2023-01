Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Lucas Perez, 34 de ani, a fost in prim-plan zilele acestea, dupa revenirea la Deportivo La Coruna, in liga a treia spaniola. Jucatorul a renunțat la contractul cu Cadiz, unde era golgeterul echipei și juca in La Liga, și a platit 500.000 de euro pentru a se intoarce in Galicia, la formația…

- Denisa Tanase este una dintre cele mai indragite vedete din showbiz-ul romanesc. Fosta cantareața de la Bamabi a facut, in urma cu puțin timp, declarații exclusive despre copil. Ce spune vedeta despre acest pas și cați copii iși dorește sa aiba.

- O fosta asistenta TV trece prin momente grele dupa ce Alexandra Stan i-ar fi furat iubitul. Blondina nu s-a mai abținut și a vorbit deespre situația prin care este nevoita sa treaca, dupa ce a trait o poveste de dragoste timp de doi ani. Ce a spus Bianca Alexanda despre cantareața.

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit detalii despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Steliano Filip. Este mai indragostit ca niciodata și iși dorește un copil cu partenera…

- In exclusivitate la Antena Stars, Iasmina Hallas a oferit primele declarații dupa ce a ieșit din relația toxica pe care o avea. Vedeta și-a prins iubitul cu fosta și a decis sa puna punct relației, iar acum a vorbit despre tot ce i s-a intamplat. Iata cum se simte acum, dupa ce s-a desparțit de iubitul…

- Iulian Roșu, mijlocașul de 28 de ani al lui Dinamo, a semnat, in eșecul cu Sepsi din Cupa Romaniei, scor 2-3, primul sau gol in tricoul „cainilor”, pentru care evolueaza din vara. Fosta speranța de la juniorii FCSB-ului a inscris de la distanța in prelungiri, prea tarziu pentru ca roș-albii sa mai intoarca…