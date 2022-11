Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Dumitru, fosta concurenta la „Survivor Romania” și „Bravo, ai stil! Celebrities”, a fost deranjata de faptul ca s-a scris ca a fost amanta iubitului ei și ca i-ar fi distrus casnicia. Ea neaga toate speculațiile aparute. Recent, Raluca Dumitru a fost surprinsa alaturi de iubitul ei. Fosta asistenta…

- Luis Gabriel și Haziran și-au unit destinele in cadrul unui eveniment dublu. Cei doi au luat decizia ca in cea mai emoționanta zi din viața lor sa iși creștineze și bebelușul. Alaturi de ei a fost familia, iar mama artistului a acordat și un interviu pentru Antena Stars.

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de aproape 10 ani, iar de-a lungul timpului relația lor a avut parte de multe urcușuri și coborașuri. Vedeta nu s-a sfiit niciodata sa admita faptul ca are probleme cu mariajul, insa au continuat sa lupte pentru familia lor. Recent, aceasta a transmis un mesaj…

- Patrick Mouratoglou a acordat un interviu in care a vorbit foarte mult despre Simona Halep. Multe dintre lucrurile pe care le-a spus au fost in premiera. A dezvaluit ce s-a intamplat la US Open 2022, unde sportiva noastra a pierdut in primul tur, a vorbit despre atacul de panica de la Roland Garros,…

- In ultima perioada, Anamaria Prodan a ținut primele pagini ale ziarelor, asta dupa ce s-a afișat la brațul unui barbat arab care din postarile sale și din descrierea pe care le facea parea ca e noul sau iubit și ca Laurențiu Reghecampf e deja istorie. Vedeta insa a ținut sa faca declarații exclusive…