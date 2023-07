Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 58 de ani, pasager intr-un autoturism, a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la un spital din Capitala, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe A 1, la kilometrul 24, pe sensul de mers spre Bucuresti. CITESTE SI Dragostea i-a luat mințile: A intrat…

- Un accident grav a avut loc in centrul Moscovei, acolo unde limuzina șefului Bisericii Ortodoxe din Rusia a fost implicate. Camerele de supraveghere din zona au surprins imagini in care bolidul rula cu o viteza naucitoare. Ce informații se cunosc pana acum despre tragedie. Cine se afla in mașina in…

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei se sambata, 20 Mai 2023, ora 17:56, pe DN76, in zona localitatii Saucani din judetul Bihor.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 ca, pe DN76, intre localitatile bihorene Saucani…

- O fosta concurenta de la Insula Iubirii a trecut prin momente de panica in urma cu o zi, pe strazile Capitalei. Tanara se afla la volanul mașinii sale, intr-o zi ploioasa și se indrepta spre casa, insa a fost la un pas de tragedie. Aceasta a fost izbita de o alta mașina in timp ce se afla intr-o interesecție.

- Un tanar din Alba a murit marti intr-un accident de munca, dupa ce a fost prins sub cupa unui utilaj agricol."Un barbat de 30 de ani, din Dostat, angajat al unei societati comerciale, in timp ce executa lucrari la un utilaj agricol, pe raza localitatii Boz, a suferit un accident de munca, in urma…

- Mașina fostului deputat al PSRM, Alexandr Nesterovschi, a fost implicata intr-un accident rutier in seara de 17 aprilie, pe o strada din Balți. Imaginile au fost publicate pe un canal de telegram. Fiind contactat de UNIMEDIA, parlamentarul a oferit un comentariu privind cele intamplate.

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de vineri, 7 Aprilie 2023, ora 22:10, pe strada Postavarului din municipiul Bucuresti.Din primele informatii, un accident moto a avut loc pe strada Postavarului, unde conducatorul unui autoturism a patruns pe contrasens intrand in coliziune frontala cu o motocicleta.…

- Un camion și o autocisterna incarcata cu 23 tone de motorina s-au ciocnit la ieșirea din orașul Barlad. Pompierii intervin la fața locului deoarece pe șosea s-a scurs motorina.ISU Vaslui anunța ca Detașamentul de pompieri Barlad intervine la fața locului cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma,…