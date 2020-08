Stiri pe aceeasi tema

- Banel Nicolița are un eșec in dragoste. Acesta a divorțat de mama copiilor sai. Cine este fosta lui soție și cum s-au indragostit cei doi? Au ramas sau nu in relații bune? In ce relații a ramas Banel Nicolița cu fosta soție? Banel Nicolița s-a desparțit de soția sa, lucru care a luat prin surprindere…

- Banel Nicolița (35 ani) a confirmat, dupa mult timp, zvonul desparțirii de soția sa. Fostul star de la FCSB a anunțat ca divorțul s-a produs in februarie, deși el și Cristina erau separați de doi ani. Zvonurile divorțului au aparut in 2019 și erau alimentate de faptul ca cei doi nu mai fusesera vazuți…

- Robert Lewandowski este un fotbalist de origine poloneza, care este atat starul clubului Bayern, dar si capitanul echipei nationale de fotbal a Poloniei. Fotbalistul nu are doar o cariera de success, ci are si o familie minunata, putandu-se lauda cu o sotie superba care i-a daruit doua fetite.

- Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tanase, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu scorul de 1-2, ca din cate a inteles, si formatia sa ar fi trebuit sa beneficieze de penalti sau penaltiuri, insa nu trebuie sa acuze arbitrajul, potrivit news.ro.“Din nou nu…

- Eduardo Pereira Rodrigues, poreclit Dudu, varf la Palmeiras și de 3 ori internațional pentru naționala Braziliei, a fost parat la poliție de fosta sa soție, Mallu Ohana, pentru presupusa violența domestica. Mallu Ohana, care are doi copii cu Dudu, l-a acuzat pe fotbalist ca a tras-o de par și a lovit-o.…

- Fotbalistul moldovean Vadim Rața are un nou antrenor! Emil Sandoi a fost numit la conducerea tehnica a echipei Chindia Targoviste, in locul lui Viorel Moldovan, caruia nu i s-a mai prelungit contractul cu dambovițenii.

- Everton - Liverpool 0-0. Jurgen Klopp (53 de ani), managerul „cormoranilor”, l-a elogiat pe brazilianul Alisson Becker (27) pentru reflexul din minutul 80. „Nu e doar un portar bun, a intevenit chiar senzational la sutul lui Calvert-Lewin. Nu meritam insa mai mult de un punct". ...

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a terminat la egalitate cu Banik Ostrava, 2-2, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Cehiei. Stanciu a deschis scorul in min. 14, din lovitura libera, dar Banik a egalat la scurt…