- Sezonul regular al Ligii 1 a ajuns la final! Ultima runda a acestuia a stabilit și componența play-off-ului, Campionii FC Argeș au prins ultimul loc dupa victoria la Botoșani.Dupa 30 de runde, sezonul regular a ajuns la final, odata cu partida din aceasta seara, disputata la Craiova, unde oltenii s-au…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a etapei a 29-a din Liga I. Printre cei unsprezece jucatori nominalizați de LPF se afla și doi fotbaliști de la FC Argeș. Este vorba de fundașul Andrei Tofan și mijlocașul Cristi Tanase. Citește și Finala pentru play-off! FC Argeș joaca la Botoșani…

- Liga Profesionista de Fotbal a modificat programul ultimei etape din sezonul regulat al Ligii 1. Partida dintre CS Universitatea Craiova și Farul, programata luni, de la ora 17:30, se va juca in aceeași zi, dar de la ora 20:30. O singura necunoscuta a ramas inaintea ultimei etape a sezonului regulat.…

- Sebastian Colțescu a starnit controverse la pauza meciului FC Argeș - FC Voluntari, din etapa #28 a Ligii 1. „Centralul” a fost acuzat ca a fluierat mai devreme finalul primei reprize. Arbitrul a decis sa nu acorde niciun minut de prelungire pentru prima parte a duelului din Trivale și a fluierat finalul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundelor #29 și #30 din Liga 1, ultimele ale sezonului regulat și cele care vor stabili componența play-off-ului și a play-out-ului. Penultima etapa a sezonului regulat va fi una intermediara și va avea loc intre 1 și 3 martie. Duelul de tradiție dintre…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a etapei a 27-a din Liga I. Printre cei unsprezece jucatori nominalizați de LPF se afla și trei fotbaliști de la FC Argeș. Este vorba de portarul Alexandru Greab și fundașii Andrei Tofan și Iasmin Latovlevici. Antrenorul etapei a fost desemnat Andrei…

- Golul victoriei in partida de la Ovidiu a fost reusit din lovitura libera de Iasmin Latovlevici. Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 27 a a Ligii 1, intalnind pe teren propriu FC Arges, intr o disputa importanta in lupta pentru calificarea in turneul play off. Inaintea partidei, cele…

- Nu numai meciurile din sezonul regular al campionatului Ligii a II-a de fotbal s-au incheiat, de curand, in acest an, ci și – puțin mai inainte – și cele din al treilea eșalon, unul in care județul Prahova se aliniaza cu doar o echipa mai m ult decat la L2: CS Blejoi (foto jos) și […]