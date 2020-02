Stiri pe aceeasi tema

- Asociatiile Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei si RESET din Iasi i-au adresat liderului PNL Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care sustin ca sustinerea acordata de liberali primarului Mihai Chirica ridica semne de intrebare, in conditiile in care "administratia Chirica este una dezastruoasa…

- Fostul jucator de tenis sustine ca sportul romanesc va avea intotdeauna exceptii precum Simona Halep sau Ana-Maria Branza, insa ii lipseste o baza de selectie care sa produca sportivi. El considera ca proiectul gradinitelor olimpice ar fi putut reprezenta un prim pas pentru renasterea sportului.Tiriac…

- Referitor la declaratia lui Ilie Nastase conform careia ea nu ar mai trebui sa reprezinte Romania ci Federatia Romana de Tenis la turneele internationale pana cand asociatia nu va primi finantare de la Ministerul Tineretului si Sportului, Halep a afirmat: "Eu joc cu Romania pe spate tot timpul, Romania…

- Mai mulți foști și actuali sportivi au participat la Palatul Parlamentului la o conferința de presa în care au cerut mai mulți bani pentru sportul românesc. Ilie Nastase a avut un punct de vedere propriu, acesta cerându-i mai în gluma mai în serios Simonei Halep "sa…

- Simona Halep a primit, in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis, premiul pentru cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2019. Ceremonia a avut loc vineri seara. In acest an, Simona Halep a caștigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam al carierei. Ea mai…

- Municipiul Iasi, desemnat a fi Capitala Tineretului din Romania in 2019-2020, va fi gaza, in perioada 16-22 februarie 2020, a noului eveniment ClassiX Festival, dedicat muzicii clasice si artelor vizuale. Potrivit unui comunicat de presa, aceasta prima editie a manifestarii propune o serie de concerte…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat recent ca suspenda comunicarea cu Gazeta Sporturilor invocand o atitudine ostila a redacției. Ulterior, jurnaliștii GSP au fost blocați in mai multe conferințe, oficialii refuzandu-le intrebarile.Acest lucru s-a intamplat inclusiv in conferința de prezentare…