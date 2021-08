Stiri pe aceeasi tema

- Fara niciun punct dupa primele doua etape, in care a cedat in fața a doua dintre principalele pretendente la promovare, Hermannstadt și U Cluj, FC Buzau spera sa depașeasca aceasta criza de moment cu un prim rezultat pozitiv in deplasarea de duminica, de la Timișoara. Adversara elevilor lui Cristi Pustai…

- Sportul Simleu si SCM Zalau s-au intalnit miercuri dupa-amiaza pentru al doilea an consecutiv in Cupa Romaniei, de aceasta data in faza a II-a a competitiei. Daca anul trecut, simleuanii s-au impus la loviturile de departajare, de aceasta data, castig de cauza au avut zalauanii. Formatia de la poalele…

- Singurul student care a reusit sa intre cu media 10 la Automatica si Calculatoare: „Mai am multe de invatat“ Singurul student care a reusit sa intre cu media 10 la Automatica si Calculatoare: „Mai am multe de invatat“ Bogdan Dumitrescu, din Targu Jiu, este singurul candidat din Romania care a intrat…

- SSU Politehnica si Ripensia si-au programat sambata un amical – „repetitie generala” inainte de startul Ligii 2. Gazdele ros-galbene, caci jocul se desfasoara pe stadionul „Electrica”, au anuntat ca la acest meci test va fi permis accesul publicului cu respectarea prevederilor actuale. Atat Ripensia,…

- Un incendiu puternic a avut loc, in noapte de joi spre vineri, in județul Timis, dupa ce o locuința lovita de trasnet.Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs in jurul orei 23:00, in localitatea Beregsau Mare, scrie realitateadetimis.net .La fața locului s-au deplasat de urgența 12 pompieri,…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CSA Steaua cu scorul de 23-18, sambata, pe teren propriu, in etapa a opta a SuperLigii CEC Bank la rugby. ''Zimbrii'' s-au impus gratie unui eseu reusit in minutul 79, dar Steaua o obtinut punctul bonus defensiv si ramane lider. In celalalt meci al…

- Aproape un sezon si jumatate fara suporteri in tribune a fost de ajuns. Daca la seniori stagiunea s-a incheiat, ASU Politehnica a avut parte de sustinerea fanilor la o competitie juvenila de langa Timisoara. Atmosfera de meci mare a fost intalnita la Ghiroda, acolo unde generatia 2006 alb-violeta lupta…

- Echipa CS SCM Timisoara a invins cu scorul de 28-25 (15-8) pe CSM Stiinta Baia Mare, campioana en-titre si liderul la zi in clasament, sambata, pe stadionul ''Gheorghe Rascanu'', in derby-ul etapei a 7-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, conform news.ro Maramuresenii, desi porneau din postura de favoriti,…