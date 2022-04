Stiri pe aceeasi tema

- O cladire simbol a Iașului, Hanul Trei Sarmale, a fost demolat de catre dezvoltatorul care deține terenul. Primarul Iașului acuza ca demolarea a fost facuta fara autorizație, chiar de catre administratorul firmei, gasit de Poliția Locala in buldozer. Comunitatea academica din Iași deplange dispariția…

- Hanul Trei Sarmale din Iasi, unul din cele mai cunoscute hanuri din zona Moldovei, frecventat de-a lungul timpului de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creanga, Pastorel Teodoreanu, a fost demolat de proprietarul actual al cladirii, fara a exista vreo autorizatie in acest sens din partea primariei,…

- Hanul Trei Sarmale din Iasi, unul din cele mai cunoscute hanuri din zona Moldovei, frecventat de-a lungul timpului de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creanga, Pastorel Teodoreanu, a fost demolat de proprietarul actual al cladirii, fara a exista vreo autorizatie in acest sens din partea primariei,…

- Demolarea hanului Trei sarmale din Bucium a generat un val de comentarii negative pe retele de socializare. Iesenii reclama in special distrugerea unei embleme a Iasului, cu un trecut istoric extrem de bogat, si modul in care a fost daramata cladirea. Din imagini pare ca nu s-a luat nici un fel de…

- In fiecare seara de miercuri, incepand cu ora 21.03, simțiți spectacolul vieții, traind SPECTACOLUL ARTEI doar la Radio Romania Iași! Un mozaic de sensuri, un buchet de stari pentru 27 martie – Ziua Mondiala a Teatrului. De curand, cu aceasta ocazie, dar și de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, prima…

- Muzeul Municipal ,,Regina Maria” din Iași va gazdui, in perioada 1-8 martie 2022, in intervalul orar 15:00-16:00, proiectul educațional intitulat Caleidoscop de primavara – ipostaze ale eternului feminin, realizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. La acest proiect vor participa:…

- Publicul are acces liber, pe 1 februarie 2022, in muzeele din reteaua MNLR Iasi, asa cum se intampla in prima zi de marti din fiecare luna. Intre orele 10.00 si 17.00 puteti vizita gratuit: Casa Muzeelor Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul" Muzeul „Mihai Eminescu" Colectia „Istoria teatrului…

- „Microscopice popoare, regi, osteni si invatati Ne succedem generatii si ne credem minunati; Musti de-o zi pe-o lume mica de se masura cu cotul, In acea nemarginire ne-nvartim uitand cu Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Ion Creanga și Mihai Eminescu apare prima data in Gazeta…