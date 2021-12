Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru atribuirea contractului de lucrari destinate consolidarii, restaurarii si refunctionalizarii Palatului Mihail Sturza a fost suspendata. Procedura de desemnare a castigatorului a fost contestata de unul dintre cei trei ofertanti. Astfel, Iasicon SA a atacat desemnarea asocierii conduse…

- Primaria Municipiului Timișoara va ceda Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrație un teren de aproape 9.000 mp, in zona Bucovina, unde Compania Naționala de Investiții va construi și dota o creșa de dimensiuni medii pentru copiii din zona. In paralel, pe o porțiune din acel teren…

- Piața agroalimentara din Novaci va fi modernizata cu 11 milioane de lei. Este suma alocata de Compania Naționala de Investiții(CNI) pentru lucrarile de reabilitare ș extindere la piața din centrul orașului Novaci. Aceasta nu a mai beneficiat de zeci de ani de lucrari de modernizare. Licitația pentru…

- Inca o sala de sport rasare in judet dupa modelul unic adoptat de Compania Nationala de Investitii. Ultima procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de lucrari vizeaza comuna Probota, cu 3.600 de locuitori raspanditi in trei sate. Contractul cuprinde proiectarea - faza adaptare la amplasament…

- A fost scos in sfarșit la licitație pentru asfaltarea drumurilor de pamant din stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Sunt strazile din interiorul stațiunii care fac legatura intre pensiuni și partiile de schi. Zona turistica montana este administrata de primariile din Baia de Fier și din Novaci.…

- Baldachinul cu moastele Sfintei Parascheva este impodobit pentru al 18-lea an la rand, in acest an, de familia Bustei din Bucuresti. Camionul cu flori a venit dinspre capitala in cursul diminetii de joi, 7 octombrie, ajungand in curtea Catedralei Mitropolitane la ora 11.00. Echipa de circa 20 de muncitori…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca pelerinii vor purta masca la coada de la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. In schimb, ei pot saruta plexiglasul raclei, care va fi curațat periodic, și sa-și asume oamenii riscul, mai precizeaza Mitropolia. Oamenii vor fi distantati…