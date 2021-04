Iaşi: Zeci de agricultori au mărşăluit cu tractoarele prin municipiul reşedinţă Zeci de fermieri din Iasi si din alte judete ale Moldovei au marsaluit cu agregatele agricole miercuri pe strazile din Iasi, nemultumiti fiind de faptul ca nu au primit sustinere din partea guvernului pentru pierderile suferite anul trecut. Foto: (c) Daniela MALACHE / AGERPRES "In agricultura din zona noastra, in special in cea din sud-est si sudul tarii, suntem in situatia in care nu s-au primit despagubiri pentru culturile agricole din primavara anului trecut, dupa numeroasele negocieri pe care le-am avut cu reprezentantii guvernului, ai Ministerului Agriculturii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

