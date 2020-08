Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Gabriel Harabagiu si mai multi membri ai Comisiei de Urbanism din Consiliul Local, au fost audiati luni la sediul DIICOT Iasi, scrie Agerpres.Viceprimarul Gabriel Harabagiu, care este membru simplu al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Iasi, a ajuns in cursul zilei de luni…

- O banca importanta este implicata intr-un dosar DIICOT cu suspiciunea de spalare de bani. Nicolae Cinteza, șeful Direcției de supraveghere din BANCA NAȚIONALA A ROMANIEI confirma ANCHETA PROCURORILOR...

- Sase barbati au fost retinuti de procurorii DIICOT sub acuzatia ca au amenintat, lovit si talharit un martor intr-un dosar penal in care mai multe rude ale acestora sunt arestate preventiv pentru diverse infractiuni contra persoanei, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat DIICOT transmis miercuri,…

- Teodor Melescanu este audiat, de peste jumatate de peste jumatate de ora, in sediul DNA, unde discuta cu procurorii anticorupție. Surse judiciare confirma intrarea acestuia in sediul instituției. Acesta a mai mai fost citat anterior ca martor in februarie 2020 pentru a fi audiat intr-un dosar…

- Locuința handbalistului francez Pierre Yves Ragot este percheziționata, joi, intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, ce vizeaza infracțiunea de trafic de droguri, potrivit unor surse din ancheta, potrivit Mediafax.Procurorii DIICOT Brașov fac verificari, joi, la locuința handbalistului…

- Vicepresedintele Comisiei de sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), s-a prezentat, miercuri, la DNA pentru a oferi detalii intr-un dosar care vizeaza achizitii de materiale de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus realizate de Unifarm."DNA s-a autosesizat dupa…

- Vicepresedintele Comisiei de sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), s-a prezentat, miercuri, la DNA pentru a oferi detalii intr-un dosar care vizeaza achizitii de materiale de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus realizate de Unifarm. "DNA s-a autosesizat…

- Pe strada Recoltei nr. 12 din municipiul Constanta va rasari un imobil de trei etaje. Societatea Stely Metal SRL a obtinut de la Primaria Constanta pe data de 18 mai un act de urbanism. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 1705, care consta in urmatoarele: "Construire imobil locuinte colective…