- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va desfașura, in perioada iulie-septembrie 2021, 11 școli de vara gratuite dedicate elevilor de liceu, finanțate din Proiectul privind Invațamantul Secundar (ROSE) de catre Banca Internaționala de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondiala). Școlile…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza o serie de activitați de consiliere și informare online pentru elevi in perioada mai-iulie 2021. In acest context marcat de nesiguranța și de impredictibilitate, Caravana UAIC iși adapteaza oferta mediului digital și propune activitați…

- Ultimul episod al primului sezon din serialul-eveniment „Numele meu este Paul Goma”, filmat la Paris in 1997, este difuzat, in premiera pe youtube.com/c/PaulCozighian , miercuri 28 aprilie de la ora 21. El este precedat, de la 20:45, de o prefața („Goma, azi”), realizata in 2021, cu concursul istoricului…

- Romfilatelia marcheaza aniversarea celei mai vechi instituții romanești de invațamant superior prin emisiunea de marci poștale Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 160 de ani. Istoria invațamantului romanesc din Moldova inscrie intre filele ei cateva repere de referința: Colegiul de la Cotnari…

- Irina-Malina STRUGARU, studenta in anul al III-lea la Facultatea de Fizica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost selectata vineri, 16 aprilie 2021, in cadrul unui eveniment online, sa reprezinte UAIC la finala naționala a competiției internaționale FameLab, una dintre cele mai importante…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va gazdui vineri 16 aprilie 2021, incepand cu ora 12.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, dezbaterea „Virusarea legitimitații in post-democrație”, organizata de Grupul editorial Universul Juridic, in parteneriat cu Facultatea de Drept a UAIC. In cadrul…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de ieri, 25 martie 2021, amendamentele convenite intre Guvernul Romaniei și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 și la București la 2 martie 2021 și prin Scrisoarea de amendament…