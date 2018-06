Iaşi: Un pilot şi aleasa inimii sale şi-au unit destinele în avion Unul dintre pilotii uneia dintre companiile aeriene care opereaza pe Aeroportul International Iasi Valentin Stirbat s-a casatorit cu o ieseanca, duminica, moment pe care au dorit sa il petreaca pe platforma aeroportului, intr-o aeronava a companiei. Potrivit reprezentantilor Aeroportului International Iasi, pilotul este si el iesean, si are o experienta in aviatie de 6 ani. Cununia celor doi tineri a fost oficiata la bordul aeronavei, de catre comandantul Liviu Dima, angajat in cadrul aceleasi companii, aflat la prima experienta de acest gen. Invitatii au fost primiti de echipajul companiei aeriene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot din Iasi s-a insurat la bordul avionului pe care lucreaza. Valentin Stirbat, pilotul unei companii aeriene low-cost, cu 6 ani de experiența, s-a casatorit chiar la bordul aeronavei pe care lucreaza, cununia fiind oficiata de comandantul Liviu Dima, care s-a aflat la prima experiența de acest…

- Premiera la Aeroporul Iași: un pilot și aleasa inimii sale și-au unit destinele in avion. Cununia celor doi tineri a fost oficiata la bordul aeronavei, de catre comandantul Liviu Dima. „Valentin a visat ca acest moment sa il gaseasc...

- Pilotul este si el iesean, avand o experienta in aviatie de 6 ani. Cununia celor doi tineri a fost oficiata la bordul aeronavei, de catre comandantul Liviu Dima, angajat in cadrul aceleasi companii, aflat la prima experienta de acest gen. Invitatii au fost primiti de echipajul Blue Air, si au urcat…

- O aeronava de pasageri a companiei aeriene Scoot, care se indrepta spre Thailanda, a fost escortata inapoi la Singapore de doua avioane de vanatoare ale aviatiei militare singaporeze, in urma unei amenintari cu bomba la bord, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times.

- O aeronava de pasageri a companiei aeriene Scoot, care se indrepta spre Thailanda, a fost escortat inapoi la Singapore de doua avioane de vanatoare ale aviatiei militare singaporeze, in urma unei amenintari cu bomba la bord, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. Zborul TR634,…

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civila (SNPVAC), in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 și 2…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul National al Personalului de Zbor din Aviatia Civila SNPVAC , in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 si 2 aprilie…