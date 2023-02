Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost impuscat miercuri seara in spate de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de la fata locului cu o masina, informeaza News.ro . In urma incidentului care s-a petrecut in cartierul iesean Alexandru cel Bun, barbatul a fost impuscat in zona cervicala si ca a fost internat…

- Un tanar din Targu Frumos este cercetat penal dupa ce a furat un autoturism si s-a plimbat cu el, desi nu avea permis de conducere. Acesta a fost arestat de catre autoritati. "La data de 9 decembrie, politistii Politiei Orasului Targu Frumos au fost sesizati de catre un barbat, din orasul Targu Frumos,…

- Barbatul in varsta de 44 de ani a așteptat sa se lase intunericul și a profitat de neatenția muncitorilor moment in care a furat cele doua cutii care conțineau banda led și instalație de Craciun.„Cercetarile sunt efectuate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste,…

- O femeie, de 44 de ani, din judetul Iasi, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de sotul ei, informeaza PROTV. Atacul s-a petrecut vineri seara, intr-un sat din judetul Iasi. Un apel la 112 anunta ca victima, o femeie de 44 de ani, este atacata de sotul ei, care…

- Un barbat de 65 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat pe strada de 4 caini fara stapan. Omul a fost desfigurat de maidanezi și a fost la un pas de a ramane fara auz. ncidentul a avut loc in zona Cicoarei din Iași cand barbatul se intorcea de la fratele sau. Omul a fost inconjurat…