Iaşi: Un autocar cu 30 de persoane a ieşit în decor în urma unei coliziuni cu o maşină; şase răniţi Un autocar in care se aflau 30 de calatori a iesit in afara partii carosabile in urma unui accident rutier cu un autoturism care a avut loc in orasul Targu Frumos, mai multe persoane fiind ranite. Potrivit ISU Iasi, in autoturism se aflau doua persoane. In urma accidentului au fost sase victime constiente, neincarcerate, cu contuzii minore, care au fost preluate de catre echipajele medicale sosite la locul solicitarii. Dintre acestea, patru persoane au fost transportate la spital, doua au refuzat. La locul accidentului actioneaza trei autospeciale de interventie cu module de descarcerare, echipaje… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

