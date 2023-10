Un politist din cadrul IPJ Iasi si un angajat ISU Iasi au fost retinuti pentru ca ar fi intretinut relatii sexuale cu minore, procurorii DIICOT acuzandu-i de pornografie infantila si act sexual cu un minor, respectiv, act sexual cu un minor. Conform unui comunicat al DIICOT Iasi, politistul ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de 13 ani, in telefonul sau fiind gasite imagini explicite cu victima minora. ‘Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in perioada ianuarie – septembrie 2023, prima persoana ar fi intretinut, de mai multe ori, relatii sexuale cu o persoana vatamata minora, in varsta…