Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a avut loc, astazi, festivitatea de deschidere a anului academic. Instituția, cea mai veche din țara, cuprinde 15 facultați, la care sunt inscriși peste 26 de mii de studenții. In plus, are doua extensii – la Chișinau și Balți – și doua filiale – la Botoșani…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi deschide anul universitar 2022 - 2023 printr-o ceremonie festiva organizata in Aula Magna "Mihai Eminescu" a institutiei de invatamant superior. La eveniment participa prof.dr. Tudorel Toader, rectorul universitatii, care a facut o prezentare in deschiderea…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a intrat pe ultima suta de metri cu lucrarile la Casa Universitarilor: dupa ce vor fi finalizate o parte dintre amenajarile ramase in spatele cladirii, va incepe procesul de receptie a lucrarilor. Prof.dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC, a precizat pentru…

- „Nu doar seceta de anul acesta e vinovata, ci perioada secetoasa din ultimii 20 de ani" Spre deosebire de momentele de seceta din vara sau din anii trecuti, fenomenul de anul acesta a ajuns in atentia oamenilor mai acut fiindca din ce in ce mai multi au fost afectati: nivelurile lacurilor si debitele…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a devenit recent prima instituție de invațamant superior din țara care are toate ciclurile de studiu, de la gradinița la liceu, apoi licența, masterat și doctorat, scrie Școala 9.Aceasta a fost o strategie de la inceput, a explicat lectorul Bogdan Neculau,…

- Rectorul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), Tudorel Toader, propune ca fiecare institutie de invatamant superior de stat din tara sa preia liceele de profil, pentru a creste calitatea actului educational.

- Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inceput demersurile pentru declanșarea unei campanii de strangere de fonduri pentru realizarea Muzeului Satului Moldav pe baza de subscripție publica. Intr-o intervenție pentru postul nostru de radio, rectorul instituției academice, profesorul Tudorel Toader,…

- Intr-un clasament al veniturilor rectorilor celor cinci universitati de stat din Iasi, prof.dr. Tudorel Toader, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC), castiga mai mult decat toti ceilalti patru sefi de institutie din capitala Moldovei. In mod concret, alaturi de sotia sa, medic si profesor…