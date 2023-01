Iaşi: Transplant renal la Spitalul ‘Dr. C. I. Parhon’ Doi barbati din judetele Vaslui si Iasi care sufereau de insuficienta renala au primit sansa la o viata normala in urma unei recoltari de organe care a avut loc la Bucuresti. Interventiile chirurgicale de transplant s-au desfașurat, sambata seara, 31 decembrie 2022, la Spitalul Clinic ‘Dr. C. I. Parhon’ din Iasi. Medicul nefrolog Ionut Nistor, purtator de cuvant al unitatii medicale, a declarat ca unul dintre cei doi beneficiari ai transplantului are 44 de ani, era cunoscut cu boala genetica polichistica si se afla in program de dializa de la inceputul anului 2022. Cel de-al doilea beneficiar,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

