Iași: Tramvaie ultramoderne, dar cu probleme tehnice Tramvaiele ultramoderne din Iași care au costat doua milioane de euro bucata sunt sensibile la frig și nu pornesc din loc daca este gheața pe rețeaua fir contact. Este vorba despre 16 tramvaie, care au fost aduse in vara, din Polonia, fiind achiziționate printr-un proiect european. Problema a fost semnalata saptamana aceasta cand mai multe tramvaie au ramas blocate. Angajații companiei de transport public s-au urcat pe tramvaie pentru a curața gheața cu lopata. Reprezentanții companiei au spus ca nu s-au mai confruntat cu o astfel de problema. Potrivit autoritaților, aceasta problema tehnica a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

