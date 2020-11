Stiri pe aceeasi tema

De luni intra in vigoare mai multe masuri instituite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența in vederea combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii Covid-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters.

- Parintii au depus o solicitare la secretariatul unitatii de invatamant prin care au explicat cauzele pentru care minorii nu vor mai merge la cursuri pana la inceputul anului scolar viitor. "Subsemnatii..., in calitate de parinti ai elevilor...., inscrisi in clasa a V-a si a III-a la Scoala 25 Galati…

- Parisul a devenit un oras aproape golit de oameni, cu strazile pustii, in seara de sambata, imediat dupa ora 21, odata cu aplicarea noilor restrictii impuse de guvern care a decis sa reinstituie starea de urgenta sanitara cauzata de pandemia de COVID-19, informeaza BBC , citat de digi24.ro.

- Fermierii din județul Iași și-au scos la vanzare fermele pe OLX, Facebook sau site-urile specializate din strainatate, dupa ce au ajuns sa fie ingropați in datorii din cauza pandemiei de Covid și a secetei, scrie bzi.ro. Potrivit sursei citate, pandemia de Covid și seceta au generat o scumpire a nutrețurilor…

- Mai mulți agenți economici protesteaza astazi, in centrul Cimișliei. Aceștia sunt nemulțumiți de decizia organelor locale, prin care se impun din 10 octombrie, un șir de restricții, dictate de pandemia de Covid-19.

- Intrarea in restaurante, cafenele si salile cu jocuri de noroc ar putea fi interzisa in municipiul Iasi incepand cu 5 octombrie, daca rata infectiilor cu noul coronavirus nu scade sub 1,5 la mia de locuitori, informeaza AGERPRES . “Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de…

- Manifestații de amploare au avut loc, ieri, la Buenos Aires și in alte orașe din Argentina impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus, transmite...