- Cateva mii de persoane protesteaza, duminica, in mai multe orase din tara si scandeaza lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva Guvernului. Oamenii striga ”Demisia”, ”Anticipate”, ”Hoti”, dar si ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”. ”Noua de ce nu ne ceri scuze, Dragnea?”, este mesajul…

- Un nou protest are loc in aceasta seara la Iasi! Oamenii au inceput sa se adune, din nou, in PIata Unirii pentru a-si exprima nemultumirea fata de modificarile aduse legilor justitiei, dar si fata de actiunile Guvernului. Protestatarii au steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene si scandeaza lozinci…

- Peste 800 de persoane marsaluiesc sambata seara pe principalele bulevarde din municipiul Sibiu, protestand impotriva guvernarii PSD. "Noi de aici nu plecam, nu plecam acasa pana nu vom castiga...

- Mii de oameni au protestat joi seara in tara impotriva guvernarii PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea, cerand demisia acestuia si a Guvernului. *** Peste 2.000 de persoane au participat in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva Guvernului, cerand demisia acestuia,…

- Peste 1.000 de persoane au protestat miercuri seara, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala, solicitand demisia Guvernului si scandand „Nu va fie frica, Ardealul se ridica”, unii avand tobe cu care au batut ritmul scandarilor, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura Penala. La Iasi, citeva sute de persoane s-au adunat in Piata Unirii, unde scandeaza lozinci impotriva guvernantilor. Si in Piata Victoriei din capitala protesteaza citeva sute de persoane.…

- Peste 100 de persoane au participat, duminica seara, la un protest organizat in fata sediului Partidului Social Democrat din Iasi. Timp de mai bine de o ora si jumatate, manifestantii au format un lant uman in fata sediului filialei iesene a PSD, avand drapelul national, dar si steagurile Uniunii Europene,…

- Numarul protestatarilor din Piata Victoriei se ridica in jurul orei 20,30 la circa 5.000 de persoane, fiind oprita de catre fortele de ordine circulatia auto pe bulevardul Kiseleff. Protestatarii striga lozinci cum ar fi "DNA sa vina sa va ia", "Justitie, nu coruptie", "Analfabetii", "Demisia", "Nu…