Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 10 oct, Ora 9:00 – La Iași, peste 59.500 de mii de pelerini s-au inchinat la raclele cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt, iar alte circa 400 asteapta sa ajunga la sfintele odoare asezate in baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. (Radio Iași/FOTO…

- UPDATE, ora 11:00 – La Iași, peste 43.000 de mii de pelerini s-au inchinat la raclele cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si ale Sfintului Paisie de la Neamt, iar alte circa 2.500 asteapta sa ajunga la sfintele odoare asezate in baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. La Iasi, zeci de mii…

- La Iasi, zeci de mii de pelerini s-au inchinat, deja, la raclele cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si ale Sfintului Paisie de la Neamt, iar alte circa 15.000 asteapta sa ajunga la sfintele odoare asezate in baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Vox pop pelerini: ”Pentru sanatate, pentru…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au transmis cate persoane se afla la rand la Sfanta. Astazi, 8 octombrie 2022, a fost scoasa racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. UPDATE 17.00: In aceste momente, la ora 17.00, sunt in culoar aproximativ 9.500 de pelerini și s-au inchinat deja…

- Inalt Preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, le-a transmis un mesaj credinciosilor, imediat dupa procesiunea scoaterii sfintelor moaste din Catedrala Mitropolitana. Cel mai mare pelerinaj din Romania are loc in perioada 8 - 15 octombrie.

- Aproximativ 10.000 de persoane stau sambata la pranz la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa in aceasta dimineata pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane.La randul format pe strazile din spatele Mitropoliei Moldovei…

- Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva are loc in fiecare an la Iasi pe 14 octombrie, iar potrivit reprezentantilor Mitropoliei iesene, in acest an racla cu sfintele moaste va fi scoasa din catedrala cu aproape o saptamana mai devreme. „Pe 8 octombrie incepand cu ora 6.00 va incepe procesiunea cu moastele…

- Sambata, 8 octombrie, cu prilejul praznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, se va organiza un pelerinaj la Iași, potrivit lui Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor. Conform acestuia, de la ora 6 dimineața, pe 8 octombrie, va incepe procesiunea cu moastele Sfintei Cuvioase…