- Monica Anisie, actualul ministru al Educației, a fost secretar de stat pentru invațamantul preuniversitar in Guvernul Cioloș. Inainte de a ocupa aceasta funcție, Ansie a facut parte dintr-o echipa de autori ai Editurii Delfin. Cand Anisie a schimbat model pentru examenul de Bacalaureat, fosta sa echipa…

- Medicii tulceni monitorizeaza starea de sanatate a sapte persoane, dintre care patru chinezi, care s-au izolat voluntar la domiciliu, de teama coronavirusului, a declarat, pentru AGERPRES, sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP), Mihaela Nicolau.

- Aceasta prima simulare a fost organizata si s-a desfasurat la nivel judetean, Iasul fiind unul dintre putinele judete care, de o lunga perioada de timp, realizeaza, prin aceste evaluari, o radiografie de etapa menita sa transmita elevilor, parintilor si cadrelor didactice, din timp, nivelul si stadiul…

- Simularile examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat vor avea loc in luna martie! Asta este decizia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, conform unui proiect de ordin discutat saptamana trecuta in Comisia de Dialog Social (CDS) din cadrul ministerului.…

- In cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, printre altele, s-au pus in discutie urmatoarele: – Proiectul de ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii cla sei a VlII-a si a simularii…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca va solicita profesorilor sa inceteze sa le mai ceara copiilor sa memoreze comentarii. "Raspund in calitate de profesor de limba romana, nu in calitate de ministru: nu am fost adepta niciodata a memorarii…