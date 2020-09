In perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2020 se desfașoara „serile bobocilor” evenimente organizate de catre Liga Studenților Agronomi și Veterinari (LSAV) din cadrul Universitații de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi. In acest an, din cauza contextului pandemic, intalnirile cu cei mai tineri studenti, „bobocii”, vor avea loc in aer liber, pe terenul de fotbal din cadrul bazei sportive a USAMV Iasi, iar pentru a fi evitata aglomerația, fiecare facultate are rezervata cate o seara diferita. Prima care va da startul evenimentelor este Facultatea de Horticultura,…