IAŞI: Sărbătoarea Florilor – FloralIS Un regal al frumuseților naturii ii așteapta pe ieșeni in zilele premergatoare Floriilor. Sarbatoarea Florilor – FloralIS se va desfașura in perioada 22 – 25 aprilie in zona pietonala a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Iași. Timp de patru zile, vor lucra impreuna designeri, arhitecți, peisagiști, floriști, ecologiști, elevi, studenți, firme și comercianți al caror scop va fi de a evidenția frumusețea naturii, respectiv a florilor in contextul urban. Proiectul mai cuprinde, pe langa expozițiile florale, workshopuri pentru publicul larg… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

