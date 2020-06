Iaşi: S-a reluat acordarea de bilete pentru tratament balenar către pensionari Astazi (23 iunie), institutia ieseana a anuntat ca, in intervalul 24 - 26 iunie, pune la dispozitia pensionarilor 20 de bilete de tratament in statiunea Nicolina. Durata sejurului este de 16 zile, din care durata tratamentului balnear 12 zile. Solicitantii trebuie sa plateasca pentru un bilet jumatate din veniturile brute realizate in luna anterioara. Pot beneficia de o astfel de vacanta pensionarii care depun la CJP Iasi o recomandare de la medicul de familie, cuponul de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții menționate, incluse in Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naționala de Iinvestiții. In cazul fostului Palat Mihail Sturdza este vorba de intervenții asupra cladirii care…

- Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru trei proiecte ale Ministerului Lucrarilor Publice, care vor fi facute prin Compania Naționala de Investiții. Pentru reabilitarea Palat Mihail Sturdza din Iași, consolidarea corpului central al Colegiului Național Carol I și Opera Româna…

- Unul dintre cele mai frumoase proiecte din municipiul Iași este gata. Omul de afaceri, Daniel Niculița a reușit sa faca fața perioadei de urgența, dar și de pandemie. Astfel lucrarile complexului Rond Vechi Residence s-au desfașurat conform graficelor, respectand toate prevederile legale.Nu ratați ultimele…

- In timp ce proiectul A8 parca sta pe loc, autostrada Bacau-Brasov intra in faza de proiectare. Vineri a fost semnat contractul de atribuire a pachetului „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie" pentru A13. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a ales oferta…

- CFR Calatori a anunțat ca a reluat, incepand din 14 mai, emiterea de bilete de calatorie care au ca destinație, plecare sau legatura stațiile Suceava, Suceava Nord, Suceava Vest, Varatec, Verești și Darmanești, care pe perioada carantinei au fost disponibile doar cu regim special.Pana acum, prin ...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca a primit multe mesaje de la parinti din familii monoparentale, care au probleme daca vor mai ramane cu copiii, acasa, in baza legii privind acordarea a 75% din salariu, pe perioada inchiderii scolilor. Seful Executivului a spus ca sunt foarte multe…

- Odata cu ridicarea masurilor impuse de starea de urgenta, in municipiul Iasi va fi reluat transportul public de persoane, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. El a spus ca toate cele 700 de persoane de la Compania de Transport Public, aflate in somaj tehnic, vor fi rechemate la serviciu. Vor fi…

- Pentru limitarea raspindirii noului coronavirus, Primaria municipiului Iasi a instituit noi masuri de preventie, de aceasta data in piete. Acestea vor ramane deschise in continuare, dupa cum a precizat primarul Mihai Chirica. Mihai Chirica: Am instituit și implementat in Piața Alexandru cel Bun și in…