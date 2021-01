Iași: Redeschiderea spitalului de la Lețcani, amânată Spitalul Mobil de la Lețcani nu se redeschide astazi, a informat managerul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu. Potrivit acestuia, din cauza incidenței scazute a cazurilor de COVID-19, in unitatile de terapie intensiva din județul Iași continua procedurile de igienizare incepute in urma cu cinci zile. Florin Roșu a adaugat ca, in momentul de fața, la Spitalul de Boli Infecțioase sunt suficiente locuri libere pentru noii pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Referindu-se la aparatura necesara pentru asigurarea stabilitații furnizarii curentului electric la spitalul mobil,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

