Iaşi: Recompensat de poliţişti după ce a găsit într-un bancomat peste 5.000 de euro şi i-a returnat Un barbat de 50 de ani din municipiul Iasi a fost recompensat de politisti cu o scrisoare de multumire dupa ce, in urma cu o luna, a gasit in fanta unui bancomat peste 5.000 de euro si a anuntat de indata Politia si banca, potrivit unui comunicat remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Intamplarea a avut loc in data de 2 ianuarie, cand barbatul in cauza a mers la un bancomat din municipiul Iasi pentru a retrage o suma de bani si a observat in fanta de eliberare a a banilor peste 5.000 de euro. Ieseanul nu s-a gandit nicio clipa sa isi insuseasca banii respectivi, ci a sunat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, din municipiul Adjud, dat in urmarire nationala dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru comiterea mai multor infractiuni de furt calificat din locuinte si societati comerciale, a fost depistat in trafic de politistii focsaneni, a informat, luni,…

- Inca un proxenet a cazut in mainile oamenilor legii. Politisti de investigatii criminale de la Poliția municipiului Buzau, impreuna cu luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Buzau și polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, au efectuat in ziua de 13 ianuarie patru perchezitii…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii din judetul Iasi dupa ce ar fi amenintat cu acte de violenta si ar fi santajat un tanar, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Potrivit sursei citate, unul dintre barbati a fost prins in flagrant…

- Un tanar de 24 de ani care facea lucrari la acoperisul unei scoli din municipiul Husi, judetul Vaslui, a fost ranit dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ noua metri. El a suferit mai multe fracturi si traumatisme, fiind trasferat la un spital din Iasi, relateaza News.ro. Inspectoratul…

- Un preot de 42 de ani din Coarnele Caprei a fost gasit decedat in podul locuintei sale din municipiul Iasi. Politia a descis un dosar penal pentru ucidere din culpa si o necropsie va fi realizata pentru a se determina cauzele decesului. Pana in momentul de fata reprezentantii Mitropoliei Moldovei si…

- Un barbat care a adresat injurii membrilor unei sectii de votare din Deva, administratorul unui bar din municipiul Brad unde se vindea alcool si o persoana din Deva, care a continuat campania electorala in mediul online, au fost sanctionate duminica de politistii din judetul Hunedoara, amenzile fiind…

- Peste 140 de persoane au fost amendate in municipiul Constanta, in ultimele 24 de ore, cu suma totala de aproximativ 51.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor privind carantinarea, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Amenzile au fost date de politisti si jandarmi in urma…

- Un tanar de 24 de ani, din municipiul Sacele, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind banuit ca ar fi ucis-o pe femeia de 65 de ani, gasita decedata duminica, in scara unui bloc, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. "In urma activitatilor investigativ-operative…