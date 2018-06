Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 9 iun — Sputnik. Omul de afaceri Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul Tudose, activeaza în continuare în sprijinul IMM-lor și a investitorilor privați din România. Într-o postare pe pagina…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 16 - 17 mai a.c., la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, care se vor desfașura la Sofia, anunta Administratia Prezidentiala. Pe agenda reuniunii informale a Consiliului European…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce Romania a blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, presedintele Iohannis este titularul…

- Romania ocupa locul 44, urcand doua locuri fata de anul precedent, si clasandu-se chiar in fata Statelor Unite, in editia din anul 2018 a Indexului Global al Libertatii Presei, publicat miercuri de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF). In pofida evolutiei pozitive…

- Romania ocupa locul 16 in Europa din punctul de vedere al numarului de refugiați care au primit azil in 2017. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in Romania, conform unei statistici realizate de Eurostat. Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța deschiderea primului centru de training local Allied Telesis in Romania. Programul ofera celor interesați, parteneri sau utilizatori finali, posibilitatea de specializare in…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…