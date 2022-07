Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul dezbaterii dedicate sanatatii mintale organizate in plenul legislativului european, europarlamentarul Victor Negrescu a atras atentia asupra cresterii alarmante a problemelor de sanatate mintala in randul tinerilor si a sustinut nevoia unor masuri comune la nivel european. "Problematica sanatatii…

- Clujul este județul cu cea mai mare rata de promovare la Bacalaureat din acest an (85,1%), fiind urmat de Iași cu o rata de promovare de 81,7%. In funcție de rezultatele Examenului de Bacalaureat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rata de promovare la examenul de bacalaureat din acest an este 73,3%, acesta fiind cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani, a anunțat luni ministrul Educației Sorin Cimpeanu. In București rata de promovare este de 77,4%, a precizat ministrul. Cele mai ridicate rate de promovare au fost inregistrate…

- Medicul infecționist Andi Radu Agrosoaie, de la Spitalul Municipal Radauți, a agresat, luni, o pacienta și colegi din unitatea medicala in care lucreaza. Cadrul medical a fost internat la un spital din Psihiatrie, scrie ziarul local Monitorul de Suceava. In weekend medicul a scris pe Facebook ca exista…

- Cei mai activi și implicați asistenți medicali din Bihor, care sunt in prima linie a serviciilor medicale, au primit Premiul Dr. Mozes Carol direct de la ministrul Sanatații, dr. Alexandru Rafila.

- Iesenii au ocazia ca duminica aceasta sa descopere mestesugurile, traditiile, muzica, dansurile si povestile rromilor in cadrul unui eveniment organizat de catre Asociatia Pro Roma, in parteneriat cu Asociatia Super Tineri - ASIRYS, cu spijinul Institutiei Prefectului judetului Iasi - Biroul judetean…

- Cadrele didactice ar trebui evaluate de psihiatri intr-un sistem care sa includa și monitorizarea anuala a avizelor date de specialiștii in sanatate mintala, potrivit unei propuneri facuta de Antoneta Bolchiș, secretar de stat din Ministerul Educației. La o conferința organizata de Școala 9 oficialul…