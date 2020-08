Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis ca organizatia din municipiul resedinta sa fie condusa de primarul Mihai Chirica, la cinci luni de la intrarea acestuia in formatiunea politica. "Am pus si pun mai presus de orice dezvoltarea Iasului si transformarea intr-unul dintre cele mai puternice judete din Romania. De aceea, am ales sa fac echipa cu primarul Mihai Chirica si impreuna sa deblocam si sa aducem fonduri, obiective vitale pe care nicio administratie CJ-primarie nu le-a realizat pana in momentul de fata. Infrastructura rutiera, de utilitati, educationala si medicala a Iasului si a Moldovei…