- Primarul din Iași, Mihai Chirica, a fost atacat de un protestatar cu iaurt, in timp ce se afla in Piața Unirii, cu prilejul ceremoniilor dedicate Unirii Principatelor. Cetațeanul a fost imediat preluat de forțele de ordine. „Un domn s-a desprins din mulțime și a reproșat așa, la adresa Romaniei in general,…

- Tragedia de la Piatra Neamț ne-a reamintit, in mod dureros, de ceea ce s-a intamplat acum 5 ani la București! Și mai trist este faptul ca, dupa cațiva ani de la Colectiv, guvernanții ne servesc aceleași vorbe goale, in timp ce romanii mor ARȘI de vii in spitale. Municipiul Focșani are doua unitați medicale…

- Primaria municipiului Focșani se pregatește pentru Sarbatorile de iarna din acest an și pentru noaptea de Revelion. In ședința de astazi, va fi supus votului consilierilor locali focșaneni un proiect de hotarare privind alocarea de fonduri financiare pentru pregatirea Sarbatorilor de Iarna și Orașelului…

- Zeci de persoane au participat, astazi, la protestul organizat in Piața Unirii din Focșani impotriva masurilor luate de Guvern, de restricționare a funcționarii restaurantelor, a organizarii de evenimente. Au fost prezenți muzicanți, cameramani, fotografi, ospatari, barmani, reprezentanți ai industriei…