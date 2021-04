Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a anunțat, miercuri, ca se autosuspenda din funcția de președinte interimar al filialei municipale a PNL, argumentand ca nu iși dorește ca acuzațiile care i se aduc sa se rasfranga...

- Primarul Mihai Chirica a anunțat ca se suspenda din funcția de președinte interimar al PNL Iași intrucat nu vrea sa prejudicieze imaginea PNL in condițiile in care numele sau apare intr-un dosar de corupție.

- Costel Alexe anunța ca se autosuspenda din funcția de președinte al PNL Iași, dupa ce a fost inculpat de DNA in dosarul in care este acuzat de mita. Procurorii au dispus an cazul lui masura controlului judiciar.

- O știre politica a aparut pe surse in aceasta seara: Ilie Cheșa, consilier municipal PSD, a demisionat din funcția de președinte interimar municipal al PSD Arad. Conform surselor noastre, acesta ar fi postat vestea pe grupul inchis de Facebook al partidului, motivand ca nu s-ar mai fi simțit dorit in…

- Senatorul Eugen Tapu-Nazare a fost numit, astazi, presedinte interimar al filialei PNL Neamt. Decizia vine dupa ce fostul presedinte, deputatul Mugur Cozmanciuc, s-a autosuspendat din toate functiile de conducere, dupa ce a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Senatorul Eugen Tapu-Nazare…

- Senatorul Eugen Tapu-Nazare a fost numit, luni, de conducerea PNL in functia de presedinte interimar al filialei PNL Neamt. Decizia vine dupa ce fostul presedinte al filialei, deputatul Mugur Cozmanciuc, s-a autosuspendat din toate functiile de conducere, dupa ce a fost trimis in judecata…

- Ovidiu Marian a preluat in cursul anului trecut conducerea interimara a filialei Reghin a Partidului Social Democrat. Legatura sa cu social democrația a inceput din familie, continuata apoi in cadrul filialei Reghin a PSD, partid care l-a și propulsat in funcția de consilier local, poziție pe care se…

- Cristian Lazar, un avocat in varsta de 27 de ani, este noul presedinte interimar al PNL Simleu Silvaniei si candidatul organizatiei judetene a PNL la functia de primar al orasului, la alegerile locale partiale care vor avea loc in acest an. "Comitetul de Coordonare Local (CCL) al Partidului…