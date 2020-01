Stiri pe aceeasi tema

- Comercializarea si utilizarea petardelor ar putea fi interzisa in municipiul Iasi, la initiativa primarului Mihai Chirica. Edilul vorbeste despre amenzi in valoare de 2.500 lei pentru cei care vor mai comercializa asemenea produse.

- Un doctor din Brasov, Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean din Brasov cere interzicea petardelor prin lege si afisarea unor imagini cu „efectele” posibile ale folosirii petardelor.

- Mihai Chirica a avut o reactie vehementa dupa dezvaluirea „Adevarul” referitoare la proiectul prin care unchiul sau, dar si alte persoane controversate in Iasi, urmeaza a deveni cetateni de onoare ai orasului.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, le-a multumit cetatenilor, duminica seara, dupa inchiderea sectiilor de votare, pentru mobilizarea extraordinara in exercitarea acestui esential drept democratic, votul, mentionand ca "este momentul reconstructiei", informeaza Agerpres.Citește și: Explicațiile…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca se astepta ca actuala guvernare sa fie schimbata dupa ce s-au aflat rezultatele alegerilor europarlamentare din luna mai, el adaugand ca s-au pierdut ultimele cinci luni din viata politica a Romaniei. "Da, era de asteptat sa pice Guvernul…

- Politistii rutieri sunt prezenti in strada pentru a-i pune la curent pe soferii cu privire la noile reglementari ce vor intra in vigoare cu data de 12 octombrie 2019, prin care va fi interzisa tinerea in mana a telefonului mobil, dar si a oricarui dispozitiv prevazut cu functia de inregistrare ori…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, se arata amuzat de rezolutia PNL Iasi si il acuza pe liderul PNL din municipiu, Marius Bodea de "infantilism" si "prostie politica", intrucat refuza sprijinul sau pentru Klaus Iohannis in campania de la prezidentiale. Totodata, primarul Mihai Chirica spune ca dupa…