Iaşi: Primarul Chirica a semnat contractul pentru cumpărarea a 16 tramvaie electrice 'Dupa achizitionarea a 100 autobuze cu adevarat moderne, a venit randul innoirii parcului de tramvaie. In scurt timp, vagoane dotate cu cele mai performante tehnologii vor circula si prin Iasi. Este cel mai important program de modernizare a transportului public din istoria orasului. Tramvaie noi nu au mai fost aduse in Iasi de 45 de ani', a declarat primarul Mihai Chirica in cadrul unei conferinte de presa. Licitatia pentru achizitia celor 16 tramvaie a avut o prevedere bugetara totala de peste 35 milioane de euro si a fost impartita in trei loturi, corespunzatoare a trei proiecte cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

