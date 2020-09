IAŞI: Primăria distribuie măști de protecție pentru persoanele defavorizate Primaria Municipiului Iași incepe distribuirea maștilor de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate, acordate conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 78 / 2020. In Municipiul Iași sunt 7.641 de persoane care vor beneficia de aceasta masura de sprijin. Angajații municipalitații vor distribui in zilele urmatoare cate 50 de maști de protecție pentru fiecare persoana inclusa in una din cele patru categorii prevazute in legislație. Categoriile de beneficiari care vor primi maști de protecție sunt: 1. Beneficiarii de venit minim garantat – 503 persoane. 2. Beneficiarii alocatiei… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

