- Conducerea Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi a anuntat ca a inceput demersurile pentru extinderea zonelor tampon si a zonelor destinate pacientilor COVID-19 din unitatea medicala, din cauza numarului tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus. Managerul Spitalului…

- Desi au trecut mai bine de trei saptamani de la sedinta prin care s-a decis predarea Spitalului mobil de la Letcani din administrarea Asociatiei de Dezvoltare Euronest catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), preluarea unitatii medicale nu a fost efectuata. Pentru a putea fi realizat transferul…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase 'Sf Parascheva' din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, luni, ca a crescut numarul pacientilor cu COVID-19 care au fost confirmati in ultima perioada cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2, in prezent in unitatea medicala fiind internate 13 persoane infectate…

- Doi pacienti in stare grava au fost adusi de la Pascani la Iasi, cu suspiciune de tulpina Delta. Crestere usoara a numarului de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 la Iasi. Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana ieri pe teritoriul judetului au fost confirmate 42.491…

- Un barbat in varsta de 59 de ani din municipiul Iasi a fost adus in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’, unde a fost diagnosticat cu malarie, la cateva saptamani dupa ce s-a intors din Africa. Managerul Spitalului de Boli Infectioase, doctorul Florin Rosu, a declarat ca barbatul…

- Un barbat din municipiul Pascani se afla la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ din Iasi, dupa ce analizele de laborator au confirmat ca acesta este infectat cu tulpina Delta a noului coronavirus. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu,…

- Unitatea Mobila de Terapie Intensiva din curtea Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi a fost transformata in Terapie Intensiva non-COVID si si-a inceput activitatea medicala, anunța Agerpres. Anuntul a fost facut de managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva",…