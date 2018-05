Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 59 ani, cetațean Roman cu domiciliul in Australia, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe str. Victoria, din localitate, nu a adaptat viteza in apropierea unei treceri de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, motiv pentru care nu a observat la timp o tanara de 20 ani, care traversa…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 7 mai a.c., in jurul orei 19.50, pe DN2-E85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe raza localitații Tișița un barbat, de 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe directia Focșani-Bacau, sub influența alcoolului. Polițiștii…

- Politistii au deschis joi dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul a trei copii de etnie roma care au ajuns miercuri seara in stare grava la spital dupa ce s ar fi intoxicat cu otrava pentru soareci, transmite Agerpres.ro. Conform primelor informatii, acestia ar fi inghitit grausor,…

- O fetita de 11 ani a ajuns la spital, vineri seara, dupa ce o barna s-a dislocat si a cazut peste ea, intr-un loc de joaca dintr-un parc din municipiul Sibiu, iar Politia a deschis dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc in parcul din cartierul Valea Aurie, unde o barna care are inele de…

- Doi barbati, tata si fiu, au fost gasiti morti in conditii suspecte in casa lor din satul Trestiana, din judetul Vaslui. Politistii au deschis, luni, un dosar penal pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de microbuz care s-a rasturnat in mina Slanic, in timp ce transporta turisti israelieni la Salina. Din cei 25 de turisti dusi la spital, luni mai sunt internati 17, intre care 10 copii.

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.