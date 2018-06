Stiri pe aceeasi tema

- AFTERHILLS, cel mai mare festival in aer liber din regiunea Moldovei, a ajuns la final. Cea de-a doua ediție a evenimentului, #dreamers2018, a reunit cu mult peste 100.000 de festivalieri din țara și din intreaga lume. Creșterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artiști de pe cele 10…

- Cresterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artisti de pe cele 10 scene, precum si varietatii genurilor muzicale abordate. Scena COMEDY, premiera absoluta in Romania si efortul de marketing extins de anul acesta au contribuit, de asemenea, la performanta din 2018. La AFTERHILLS 2018 au…

- Pe cele doua scene au cantat LEECHER (Ungaria), SCARLETH (Ucraina), VOTUM (Polonia), PYOGENESIS (Germania), SNIFFYCTION (Ungaria), AKRAL NECROSIS (Romania) si AGHIAZMA (Ucraina). Cei care vor sa ia parte la unul dintre cele mai vechi festivaluri din Iasi mai au ocazia si in aceasta seara, show-ul urmand…

- Programul complet al celor 12 zile de concerte Ediția a VII-a a Festivalului Internațional Vara Magica, care va avea loc la Ateneul Roman in perioada 11 iulie – 29 august a.c., este un regal dedicat Centenarului Marii Uniri, dar și un omagiu adus Romaniei de interpreți cu faima mondiala, dar și de unele…

- O grupare de evazioniști a ”produs” sute de milioane de euro numai pix. Afaceri cu produse electronice și cu mașini de lux, cu asta se ocupau cei peste 150 de membri ai unei rețele internaționale de infractori care a reușit sa dea bugetului Uniunii Europene o gaura de 60.000.000 de euro. Caracatița…

- In 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), scrie Agerpres. In primele trei luni din acest an existau 1,19 milioane locuri de munca neocupate la nivel national…

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi, scrie BBC. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi „agenti secreti nedeclarati”. Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia…