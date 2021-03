Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala scrie ca ar fi vorba despre mai mulți medici care au fost luați in vizor. Conform unor surse, perchezițiile ar fi facute pentru culpa medicala. Vorbim despre cazul unei femei caruia i-ar fi murit bebelușul. Femeia era gravida in 35 de saptamani. In plus, se pare ca polițiștii percheziționeaza…

- Politistii desfasoara luni dimineata perchezitii intr-un caz de malpraxis la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" din Iasi, cea mai mare maternitate din Moldova. Informatia a fost confirmata de Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi. "Politistii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Iași l-a trimis, astazi, in judecata pe primarul Iașului, Mihai Chirica. Acesta, impreuna cu fostul primar Gheorghe Nichita sunt invinuiți de abuz in serviciu in dosarul Skoda. Faptele sunt din 2013. La inceputul acelui an, primarul de atunci, Gheorghe Nichita, a efectuat…

- Primarul Mihai Chirica a fost trimis in judecata pentru fapte de abuz in serviciu cu privire la achizitia de catre municipalitate, prin leasing operational, a unor autoturisme Skoda, conform unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Potrivit sursei citate, fapta pentru care Mihai Chirica…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica (PNL), a fost trimis in judecata pentru fapte de abuz in serviciu cu privire la achizitia de catre municipalitate, prin leasing operational, a unor autoturisme Skoda, conform unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Citește și: Elena…

- Romania se confrunta, in continuare, cu problema mamelor minore. Primul copil nascut in 2021 este al unei mame minore. Domnul profesor Mircea Onofriescu, medic primar la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași este, din nou, invitatul nostru. Ioana Soreanu: Domnule profesor, care sunt datele statistice pe…

- O femeie ginecolog de la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de vatamare a fatului, la aproape cinci ani de la momentul in care, din cauza unui examen clinic "incomplet si superficial", o tanara mama si-a pierdut copilul la nastere, potrivit…

- Doua asistente medicale, angajate al Spitalului de Obstetriga Ginecologie (Maternitate) Ploiesti, au fost audiate de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova intr-un dosar de dare si luare de mita.