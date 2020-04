Stiri pe aceeasi tema

- Romii contactau comercianții și comandau sute de kilograme de alimente, iar cand ajungeau TIR-urile ei descarcau produsele, dar nu plateau. Marfa era descarcata in Zanea si apoi romii le spuneau celor care veneau cu legumele ca au ramas fara bani cash, dar vor merge cu ei la un bancomat pentru a face…

- Polițiștii ieșeni au desfașurat 14 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru inșelaciune. 11 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului de Investigații Criminale Iași și Secției nr. 2 Poliție Rurala…

La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au desfasurat 14 perchezitii domiciliare, pe raza comunei Ciurea, intr-un dosar penal in…

- In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, au identificat o femeie in varsta de 28 de ani, din comuna Jucu, banuita de comiterea infracțiunii de inșelaciune prin…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au retinut doi barbati de 33 de ani, din Mioveni si, respectiv 28 de ani, cetatean bielorus, banuiti de savarsirea infractiunii de colectarea, detinerea, producerea,…

- Polițiștii suceveni i-au identificat pe autorii unor furturi din mai multe case din comuna Voitinel. In cursul zilei de vineri, in urma continuarii cercetarilor in cauza penala aflata in lucru privind furturi comise de autori necunoscuți din mai multe locuințe situate pe raza comunei Voitinel, polițiștii…

- Ieri, 13 februarie 2020, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii fața de 4 barbați, cu varste cuprinse intre 16 și 37 de ani, toți din comuna Brateiu, județul Sibiu, care sunt banuiți de savarșirea a 3 furturi de cablu de la o rețea de comunicații, de pe raza localitații…