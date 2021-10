Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit organizatorilor, de vineri dimineata de la ora 06,00, cand a inceputul pelerinajul la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, s au inchinat peste 11.000 de persoane, iar alte 1.300 stau la rand in Curtea MitropolitanaPeste 11.000 de persoane au trecut prin baldachinul special amenajat in Curtea Mitropoliei…

- Pelerinajul la Catedrala Mitropolitana din Iași la moaștele Sfintei Parascheva a inceput, vineri, 8 octombrie, cu un numar mai mic de credincioși, comparativ cu anii precedenți. Și totuși, s-ar putea transforma intr-o catastrofa, este parerea lui Gabriel Diaconu, un cunoscut psihiatru din Romania. iar…

- Potrivit presei locale, femeia a murit in seara zilei de 6 octombrie, cauza decesului fiind infecția cu COVID. Ea se vaccinase cu doza booster pe data de 3 octombrie, mai exact cu 3 zile inainte sa survina decesul. Medicii susțin ca femeia le-a spus, la internare, ca a doua zi dupa vaccinare, respectiv…

- “Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul lui Israel” (Ps. 67, 36). Doamne, cat de saraca ar fi fost Moldova si tara, Iasul si Catedrala, fara prezenta aici a sfintelor moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Ce zi mare, ce zi frumoasa, cea de 14 octombrie, in fiecare an! Ce icoana a poporului…

- La restricții DA, la pelerinaj BA: Peste 1000 de oameni au participat la cel mai mare pelerinaj din tara, la racla Sfintei Parascheva de la Iasi. Inchinarea, lasata la liber, fara certificat verde La restricții DA, la pelerinaj BA: Peste 1000 de oameni au participat la cel mai mare pelerinaj din tara,…

- Zeci de credincioși au venit inca din 1 octombrie la moaștele Cuvioasei Sfanta Parascheva de la Iași. In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva, care este cinstita in Moldova, la Iași, unde se afla moaștele sfinte de peste 350 de ani.Reprezentanții…

- Expresia „Valul nevaccinatilor" cu referire la valul 4 al pandemiei pare a se adeveri intru totul la Iasi. Ieri, printre cei peste 200 de internati in zona Covid la Spitalul de Infectioase, cel mai mare spital din Moldova in linia intai a luptei cu pandemia, nu era niciun vaccinat. Medicii spun ca azi…

- Consilierul onorific al premierului Romaniei in domeniul gestionarii pandemiei, Nelu Tataru, a inceput, astazi, o evaluare a spitalelor din teritoriu in vederea pregatirii acestora pentru valul patru al pandemiei Covid. Prezent, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, Nelu Tataru a spus ca…