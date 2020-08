Stiri pe aceeasi tema

- Iasul pe locul II, dupa Bucuresti si primul pe regiunea Moldovei, la numarul de noi cazuri de COVID 19 raportate ieri. Cu cele 2.492 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei, Iasul se situeaza pe locul opt la nivel national si pe locul II la nivel regional, dupa Suceava. Surse din cadrul INSP…

- Explozie de noi cazuri de COVID ieri, la Iasi. 70 de noi infectii cu SARS COV 2 au fost raportate de Institutul National de Sanatate Publica, adica 5- din totalul inregistrat la nivel national (1.409 cazuri). Ieri, Iasul se afla pe locul trei pe tara ca numar de noi cazuri, dupa Bucuresti (228), Dambovita…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, ieri, la ora pranzului, nu mai era niciun pat liber. Din cele 184 de locuri, la confirmati, toate erau ocupate. La fel si cele noua paturi de la Compartimentul de Terapie Intensiva. Doi pacienti aflati in stare critica au fost transferati…

- Spitalele Covid si suport covid din Iasi functioneaza in acest moment la capacitate maxima, dupa valul mare de noi cazuri depistate pozitiv. "Astazi la Spitalul de Boli Infectioase nu mai exista niciun loc liber la Compartimentul de Terapie Intensiva, toate cele noua paturi fiind ocupate. De asemenea,…

- Iasul a ajuns ieri la un numar de 1.136 de cazuri de coronavirus, conform datelor oferite in cursul zilei de ieri, fiind identificate 11 cazuri noi fata de cele 1.125 cate erau sambata, 18 iulie. In cursul noptii de sambata spre duminica, doi pacienti care se aflau internati in Compartimentul de Terapie…

- De la inceputul epidemiei de coronavirus din Romania, 66 de copii, inclusiv bebeluși, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, unde, in prezent, un tanar de numai 18 ani este internat in secția de Terapie Intensiva.

- Seful Compartimentului de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva“ Iași, medicul specialist Florin Rosu, omul care se lupta zi de zi cu virusul, a vorbit despre cum a ...

- De vineri au existat 32 de noi cazuri de infectare, numarul total fiind 727, dintre care 485 sunt persoane vindecate (deci 242 de cazuri active internate la Spitalul de Boli Infectioase si la Spitalul CFR), 28 de persoane sunt in carantina si 4.512 in izolare. „Avand in vedere cresterea numarului de…