- Un accident teribil a avut loc in Iași, unde un șofer de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului mașina s-a rupt in doua, scrie Ziarul de Iași. Accidentul a avut loc duminica dimineața intre localitațile Mihail Kogalniceanu și Țiganași, din județul…

- Un accident extrem de grav s-a produs azi (29 august) dimineața in județul Iași intre localitațile Mihail Kogalniceanu și Țiganași. In accident a fost implicat un singur autoturism marca BMW, cu volan pe dreapta și cu numere de inmatriculare de Vaslui. Mașina venea dinspre Mihail Kogalniceanu spre Țiganași.…

- Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce masina pe care o conducea a ajuns in curtea unei case, „sarind” peste gard. Accidentul a fost in județul Iași și pare ca șoferul avea viteza uriașa, informeaza Mediafax Accidentul s-a produs intr-o curba din satul Sarca…

- O fata de 12 ani s-a inecat sambata intr-un iaz din satul Buhaceni, comuna Trusesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit ISU, copila se juca impreuna cu mai multi prieteni pe imasul din apropierea iazului. La un moment dat, a hotarat sa ajunga…

- O femeie in varsta de 56 ani a fost grav ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri, cu un autocamion, pe DN 12C, in localitatea Tasca. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a fost preluata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta.…

- Șoferul, un barbat de 78 de ani, a fost scos conștient din mașina facuta armonica de pompierii militari. Conducatorul auto implicat in accidentul de luni, 28 iunie, din localitatea Manești, județul Prahova, a fost transportat la spital de echipajul al Serviciului Județean de Ambulanța, informeaza Ziarul…

- Eveniment Doua persoane ranite intr-un accident pe DJ504, la Orbeasca de Jos iunie 12, 2021 20:58 Doua persoane au ajuns la spital, sambata seara, in urma unui accident rutier produs pe DJ504, pe raza localitații Orbeasca de Jos. Din primele date, șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului…

- Traficul rutier a fost blocat pe E85 din cauza unui accident care a avut loc in aceasta dimineața intre un microbuz si un autoturism. Accidentul s-a produs in localitatea Botesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca in microbuz se aflau soferul si 4 pasageri. „In urma accidentului…