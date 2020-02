Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu peste 130 de persoane, din Italia, a aterizat, in noaptea de duminica spre luni, la Craiova, pasagerii fiind examinati de medici si primind un chestionar. Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat ca nu exista nicio persoana contaminata cu coronavirus. "Am…

- Prefectul judetului Arad a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru luarea masurilor preventive necesare in contextul aparitiei cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. In cadrul sedintei, conducerea Universitatii de Vest "Vasile Goldis” din Arad a anuntat ca va solicita aprobarea…

- In aceasta noapte 179 depasageri vor ajunge pe Aeroportul Craiova din Bergamo, un oras dintr-o zona a Italiei afectata de coronavirus. Cu toții vor fi plasați in carantina. Cei 179 de pasageri vor fi triati de medici de la Spitalul „Victor Babes” din Craiova, iar pentru cei care se impune carantina,…

- Sedinta de urgenta la Prefectura Buzau dupa ce in cursul zilei de astazi autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani,…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…

- Romanii care vin din Italia trebuie sa informeze autoritațile din Romania cu privire la mijloacele de transport pe care le aleg, companie aeriana etc., pentru a se urma procedurile impuse impotriva raspandirii coronavirusului, a spus Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),…

- Haosul a curpins Italia. O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit. Pana in momentul de fata au fost raportate 29 de cazuri de contaminare in Cizma, dintre care 27 in Lombardia si doua in Veneto, scrie...

- O persoana aflata in cursa aeriana Varsovia - Cluj-Napoca a fost preluata, marti, de pe aeroportul clujean, intrucat a anuntat ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infectie cu coronavirus. Persoana preluata va fi izolata, timp de doua saptamani, la Spitalul de Boli…