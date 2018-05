Stiri pe aceeasi tema

- PNL propune cresterea contributiei la pilonul II de pensie de la 3,75% la 6% in prima etapa si apoi la 8%, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. "Planul pe care il propune PNL este: nu desfiintati pilonul II de pensii, nu reduceti contributia la pilonul II de…

- Senatorul PNL Carmen HARAU iși arata deosebita ingrijorare in legatura cu urmatoarele acțiuni ale Guvernului PSD-ALDE, care, pe de o parte, intenționeaza sa confiște banii din pensiile viitoare, economisiți la Pilonul 2, iar, pe de alta parte, intenționeaza sa impuna o noua lege a pensiilor, din…

- Partidul National Liberal (PNL) va initia o campanie nationala de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la rolul si importanta Pilonului II de pensii, a anuntat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban. Potrivit acestuia, campania va avea loc in contextul in…

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei este…

- Ce spune președintele Iohannis despre o candidatura la șefia Consiliului European: ”Eu sunt acum presedintele Romaniei si ma simt confortabil in aceasta postura”, a declarat Iohannis, la Parlament, razand, fara a infirma zvonurile ca ar putea fi tentat de o asemenea funcție la nivel european. Mandatul…

- Liberalii resping "tentativa de furt" din banul privat al contribuabilului la Pilonul II de pensii a PSD si a aliatilor sai, a declarat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, mentionand ca aceasta chestiune este extrem de grava si ar putea fi temeiul unei motiuni de cenzura, relateaza Agerpres.

- Liderul PNL Ludovic Orban susține ca actualul Executiv PSD-ALDE ar vrea ca oamenii sa fie „dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei”. „Cleptomani comunisti vor sa nationalizeze banii din pilonul II de pensii. Primul pas a fost sa reduca de la 5,1 la 3,75 procentul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…