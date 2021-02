Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Iancu, tatal lui Alexandru Iancu, mort in incendiul din Colectiv, acuza autoritatile in contextul incendiului de la „Matei Balș, ca nu au schimbat nimic și an de an „ne mor rudele, prietenii, vecinii, colegii in incendii”. El i-a transmis președintelui Iohannis, inainte ca acesta sa mearga vineri…

- 13 marinari chinezi au fost salvati dela moarte in ajunul Craciunului de nava condusa de comandantul roman Florin Negrau. Cu doua zile inainte, un alt vas comandat de un roman a salvat 10 marinari.

- Totodata, alți doi pacienți iși vor recapata vederea dupa ce vor beneficia de un transplant de cornee. La Spitalul Clinic de Urgența Sf. Pantelimon din Capitala a avut loc la finele saptamanii trecute prima prelevare de organe din acest an, urmata de trei intervenții de transplant efectuate de echipele…

- Un tanar de 24 de ani care facea lucrari la acoperisul unei scoli din municipiul Husi, judetul Vaslui, a fost ranit dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ noua metri. El a suferit mai multe fracturi si traumatisme, fiind trasferat la un spital din Iasi, relateaza News.ro. Inspectoratul…

- In ziua de 14 decembrie este comemorat eroismul tuturor persoanelor care au participat la lichidarea consecințelor catastrofei de la centrala nucleara din Cernobil. Cu aceasta ocazie, prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu a venit cu un mesaj. ”De fiecare data, amintindu-ne de acest eveniment,…

- Durerea unei familii din Vrancea a carei ruda se afla in moarte cerebrala, s-a transformat intr-o raza de lumina pentru alte cinci persoane prin donarea de organe și țesuturi. Intervenția s-a realizat la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași. In urma prelevarii organelor și țesuturilor,…

- Echipe medicale din trei țari au realizat la Constanța cea de 59-a prelevare de organe din acest an, urmata de cinci intervenții de transplant. La jumatatea acesteia saptamani a avut loc cea de 59-a prelevare de organe realizata in spitalele din Romania, fiind vorba de o prelevare multiorgan, in urma…

- De cand a inceput pandemia, in Romania s-au facut peste 3,7 milioane de teste, insa o mare (prea mare) parte dintre aceste teste sunt facute de clinicile private pe banii cetatenilor care s-au testat voluntar sau fortati de imprejurari. Faptul ca multi oameni vor sa se testeze de coronavirus este un…